Attentäter abschieben? „Ja, kann man überlegen“

„Hass und Hetze im Netz gehören gestoppt“

Die Politik hätte sicher konsequenter sein müssen in verschiedenen Bereichen, sagt Schilling. Man müsse aber dafür sorgen, dass Menschen, die vor Krieg fliehen, Schutz bekommen, und auf der anderen Seite, dass für Menschen, die den Terror nach Europa bringen, kein Platz sei. „Der Digital Services Act gehört umgesetzt, Hass und Hetze im Netz gehören gestoppt.“ Auf die Nachfrage, ob man jenen Mann, der für den Amoklauf in Villach verantwortlich ist, als Exempel abschieben müsste, sagt Schilling: „Ja. Wenn jemand mit so einer hohen Gewalttat straffällig wird, kann man überlegen, die Person abzuschieben.“