Ex-Grüne fassungslos: Radweg ein „Monsterblödsinn“

Madeleine Petrovic vermisst in Wien wirkliche Auseinandersetzungen oder Kompromisse – vor allem auf Bezirksebene. Fassungslos ist sie etwa darüber, wie viel in der Krottenbachstraße der Radweg gekostet hat und was dabei herauskam, erklärt sie im Politik-Duell. Es freue sie zwar, wenn in Wien Leute Rad fahren, aber dieser Weg sei ein „Monsterblödsinn. Ein bisserl Sparsamkeit könnte der Stadt Wien guttun.“