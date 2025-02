Mysteriöse Lichter waren verglühende Raketenteile

Rakete transportierte 23 Starlink-Satelliten

SpaceX hatte nach eigenen Angaben in der Nacht eine Falcon-9-Rakete mit 23 Starlink-Kommunikationssatelliten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die nicht steuerbare Raketenstufe fiel nach Angaben des Bundeswehrsprechers später über Großbritannien zurück in die Erdatmosphäre und verglühte. Wegen der klaren Sichtverhältnisse und der großen Höhe war das Schauspiel am Nachthimmel in Deutschland und Österreich gut zu verfolgen gewesen.