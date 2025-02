Steirisches Metallbau-Unternehmen ist insolvent

Steirische Industrie schwächelt

Und so führte an der Zahlungsunfähigkeit des Betriebs aus Söding nichts vorbei, wie der KSV1870 berichtet. Damit reiht die Firma sich in eine Vielzahl an steirischen Insolvenzen ein – gerade die Industrie hat zu kämpfen. Damit eine mögliche Weiterführung gelingen könnte, möchte man unrentable Geschäftsbereiche schließen und sich verstärkt auf den wirtschaftlich tragfähigen Stahl-, Anlagen-, Maschinen- und Aluminiumbau konzentrieren. Auch die internen Strukturen sollen gestrafft und die Fixkosten weiter optimiert werden.