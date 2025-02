Partygäste in Lustenau mit Messer bedroht

Ihren 16. Geburtstag wird die Jugendliche so schnell nicht vergessen. Auch ihre Freunde nicht, die an dem Abend mit ihr in der alten Stickerei in Lustenau feiern, als plötzlich die beiden Angeklagten (18, 19) auftauchen, obwohl sie gar nicht eingeladen sind. „Wir saßen am Tisch und unterhielten uns zunächst ganz normal mit ihnen“, erinnert sich einer der Gäste im Zeugenstand. Dann habe der 19-jährige Erstangeklagte ein Messer gezückt und mehrmals in die Tischplatte gestochen. „Als ich ihm sagte, er solle das sein lassen und das Messer wegstecken, rastete er komplett aus.“ Es kommt zu einer wilden Schubserei. Die aggressiven Gäste werden kurz darauf an die frische Luft gesetzt.