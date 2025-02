Continental streicht weltweit 3000 weitere Jobs

Der deutsche Zulieferer Continental will angesichts der Krise in der Autoindustrie weitere Stellen streichen. Bis Ende 2026 sollen weltweit 3000 Jobs in Entwicklung und Forschung wegfallen, davon 1450 in Deutschland. Betroffen sind vor allem Hessen und Bayern. Der Standort Nürnberg soll ganz schließen.