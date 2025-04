Humboldts Warnungen werden nicht ernst genommen

Tiefes Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur

Humboldt beschrieb die Natur als einen einzigen lebenden Organismus, den man sich wie ein dicht ineinander verwobenes Netz vorstellen muss, in dem vom kleinsten Insekt bis zum größten Baum alles miteinander seinen unverzichtbaren Platz hat, in dem alles einander spiegelt: „Im Grunde kehrt alles Große in der Welt auch im Kleinen wider, wenn man es nur erkennen will“. Geht ein Teil davon verloren, und sei er noch so klein und scheinbar unbedeutend, seien die Folgen fatal. Ein aktueller Beleg für Humboldts Erkenntnis wäre das erst seit Kurzem thematisierte Insektensterben, dessen dramatische Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem gerade ins öffentliche Bewusstsein dringen.