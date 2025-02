Ex-Salzburger: „Bin glücklich, dass ich weg bin!“

Solet trug zwischen 2020 und 2024 insgesamt 104 Mal das Trikot der „Bullen“ und gewann drei Meistertitel. Im Jänner wechselte er als ablösefreier Spieler zu Udinese Calcio in die italienische Serie A. In Salzburg fühlte sich der Innenverteidiger offenbar nicht wohl, wie er jetzt in einem Interview erklärte. „Ich bin sehr glücklich, dass ich weg bin“, sagte Solet. Salzburg habe ihn ein Jahr vor Vertragsende unbedingt verkaufen wollen. „Auch an Vereine, die mich nicht interessiert haben“, ärgerte sich der Franzose.