Trotz Sieg im „Finale“ müssen 99ers noch zittern

Wenn man nach dem letzten Spiel im Grunddurchgang auf dem sicher wirkenden vierten Platz liegt und trotzdem noch nicht weiß, ob man es direkt ins Play-off-Viertelfinale schaffen wird. Mit diesem Schicksal mussten die 99ers am Sonntagabend vom Eis. Die Truppe von Headcoach Harry Lange besiegte in einer beherzten Partie den HC Pustertal mit 3:0, muss aber am Freitag zittern, ob man nicht doch schon am Sonntag wieder in den Pre-Play-offs ran muss. Das hängt von den kommenden Ergebnissen von Linz, Fehervar und Villach ab.