Große Suchaktion: 17-Jähriger unversehrt gefunden

25 Mann der Feuerwehr Altaussee, vier Kräfte der Feuerwehr Zauchen samt Drohne, zwei Polizisten sowie einige Bedienstete der Loser Bergbahnen: Das Aufgebot an Suchkräften, die mitten in der Nacht auf Sonntag in Altaussee ausrückten, war groß. Um 4 Uhr nachts waren sie nach einem eingelangten Anruf ausgefahren, um nach einem 17-jährigen Burschen aus Schwanenstadt (OÖ) zu suchen.