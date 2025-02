Timothée Chalamet im kühnen Rosa-Look!

Mit seiner Dylan-Rolle in „Like A Complete Unknown“ gilt er als heißer Kandidat für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Das Werk von James Mangold läuft in Berlin im Rahmen einer Special Gala und erzählt von Dylans Ankunft als junger Musiker in New York Anfang der 60er bis zu seinem legendären Auftritt 1965, als er die Folkszene mit Rockmusik elektrisierte.