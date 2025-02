Horror-Tiertransport: Zwei weitere Kälber tot

Zwei Kälber hatten die Horror-Fahrt nicht überlebt, zwei weitere wurden als nicht transportfähig eingestuft und blieben in der Steiermark. Doch auch sie konnten nicht gerettet werden: „Beide Kälber sind trotz intensiver Bemühungen leider verendet. Sie haben keine Milch aufgenommen, was in diesem Alter schnell kritisch wird“, berichtet Landesveterinär-Direktor Peter Eckhardt.