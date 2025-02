„Hasen konnten sich vor lauter Dreck kaum bewegen“

Verdreckte Einstreu füllte halbe Käfige aus

Zumindest 182 Hühner und acht Kaninchen soll er in zu kleinen Käfigen gehalten und vernachlässigt haben. „Der Kot hat sich so hoch angesammelt, dass sich die Tiere kaum noch bewegen konnten“, hielt ihm die Richterin am Grazer Straflandesgericht vor. Der 62-Jährige nahm diese Vorwürfe sichtlich nicht sonderlich ernst und verwies auf ohnehin geplante Umbauten – und auf seine zahlreichen Erfolge („achtfacher Bundesmeister“, „vier Mal Europameister“, ...) als Kleintierzüchter.