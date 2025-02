Lkw geriet im Frühverkehr auf Gegenfahrbahn

Schockmoment im Frühverkehr auf der B311 zwischen Zell am See und Taxenbach. Ein Lkw-Anhänger geriet kurz nach dem Trattenbachtunnel ins Rutschen und auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er mit voller Wucht in die Leitplanke. Durch die heftige Kollision wurden Splitter durch die Luft geschleudert – direkt in die Führerkabine eines entgegenkommenden Lastwagens.