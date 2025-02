Manchester City gegen Newcastle – ab 16 Uhr LIVE

„Wir verschenken zu viele Spiele. Es passiert zu oft in dieser Saison. Es sind schlechte Entscheidungen“, monierte Trainer Pep Guardiola und nahm auch sich selbst in die Pflicht. „Ich habe kein Problem damit, das zu akzeptieren. Einem bestimmten Spieler die Schuld zu geben, das ist lächerlich. Es geht um uns alle, in erster Linie um mich. Und natürlich auch die Spieler.“