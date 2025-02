Fünfjähriges Mädchen bei Unfall mit Bus verletzt

Ein 30-jähriger Linzer fuhr am Donnerstag gegen 13.15 Uhr mit seinem Pkw in Linz von der Ellbognerstraße kommend als Rechtsabbieger in die Landwiedstraße. Dabei kam es zur Kollision mit einem Linienbus. Die 26-jährige Beifahrerin des Pkw-Lenkers, fünf Fahrgäste, darunter ein 5-jähriges Kind, wurden unbestimmten Grades verletzt.