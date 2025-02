Extremwetter bringt Florianis an die Grenzen

„Krone“: Schwere Unwetter treten in der Steiermark immer häufiger auf. Was heißt das für die Feuerwehren?

Reinhard Leichtfried: Mit 6882 Alarmierungen zu Unwetter- bzw. Pumpeinsätzen verzeichneten wir 2024 einen erneuten Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Die Einsätze werden intensiver, umfangreicher und erfordern immer wieder schnelles Reagieren unter oft schwierigen Bedingungen. Gefühlt ist es so, dass Extremwetterereignisse in dieser Dimension früher alle fünf Jahre aufgetreten sind, jetzt fünfmal pro Jahr.