Mit gleich zwei unversicherten Auto unterwegs

Doppeltes Pech: Am späten Dienstagabend kontrollierte eine deutsche Streife der Grenzpolizeiinspektion Lindau in Leutkirch einen Autolenker und dessen Fahrzeug, nachdem der Mann auf der A 96 in Fahrtrichtung München angehalten wurde. Dabei stellte die Polizei fest, dass der Pkw keinen Haftpflichtversicherungsschutz hatte und das Landratsamt bereits ein Entstempelungsersuchen gestellt hatte. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und entstempelte die Kennzeichen.