Hebamme wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht

Die Angeklagte wird sich in der mehrstündigen Verhandlung „nicht schuldig“ bekennen. Vor kurzem hatte sie betont, während der Schwangerschaft habe nichts auf mögliche Komplikationen hingedeutet. Sämtliche medizinische Untersuchungen im Vorfeld hätten keine Hinweise in diese Richtung ergeben, behauptet die Angeklagte. „Wir haben sofort Maßnahmen ergriffen, haben die Geburt gestoppt, dann die Rettung angerufen, den Notarzt informiert, das Krankenhaus informiert, dass wir kommen und sind sehr zügig ins Krankenhaus gefahren“, sagte die Angeklagte in einem ORF-Interview. Auch eine Geburt in einem Spital hätte das Baby nicht retten können.