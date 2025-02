„Bürokratie-Flut“: Wirte hauen auf den Tisch

„Ich bin inzwischen als Wirt mehr im Büro als beim Gast“, bringt es auch Johann Wratschko vom gleichnamigen Gasthof in Gamlitz auf den Punkt. Wirte und Hotelliers beklagen unisono, man könne sich immer weniger auf die Kernaufgaben konzentrieren, sondern werde mit einem ständig wachsenden „Netz an bürokratischen Auflagen“ behindert – was auch finanziellen Mehraufwand bedeute. „Ich wollte eine kleine Klimaanlage installieren und musste dafür auf eigene Kosten einen Gutachter holen, der die Geräuschbelastung gemessen hat“, schüttelt etwa Lokal-Betreiberin Cornelia Izzo den Kopf.