200.000 Unterschriften für Kauf von Kalifornien

Regionalwahlen in Grönland im März

Politikerinnen und Politiker befürchten jedoch seit Trumps Äußerungen eine ausländische Einflussnahme. Das Parlament in Grönland hatte daher in der vergangenen Woche ein Gesetz für ein Verbot ausländischer Parteispenden verabschiedet. Am 11. März finden in Grönland Regionalwahlen statt.