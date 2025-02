Schwerer Raubüberfall: Polizei zweifelt an Aussage

Aus Angst vor den beiden Männern habe der 54-Jährige seinen Rucksack ausgehändigt, in dem sich hochpreisige Elektrogeräte befanden. Zudem habe er eine weitere Tasche bei sich getragen, die teures Elektrowerkzeug enthielt, schildert das Opfer das Erlebte. Auch diese habe es den Tätern ohne Zögern überlassen. Anschließend seien die Männer mit der Beute in einem dunklen Fahrzeug in eine unbekannte Richtung geflüchtet.