Naschenweng und Schneider gemeinsam vor der Kamera

Die Kult-Stars Paul Pizzera und Otto Jaus kehren in dem „Pulled Pork“-Sequel als chaotisches Bruder-Duo Flo und Eddi auf die Kinoleinwand zurück. Doch diesmal bekommen sie heiße Unterstützung! Zusammen mit ihrer verschollen geglaubten Schwester Samira (Gizem Emre) stolpern sie in ein brandgefährliches Abenteuer: Eine radikale Gruppierung um den charismatischen Drahtzieher Thilo Mannheim (Benno Fürmann) will den legendären „Schatz vom Toplitzsee“ bergen – und schreckt vor nichts zurück.