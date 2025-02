Schlag für Sturm: Ohne den Kapitän gegen die Lok

Auch ohne Wintereinkäufe

Vor der K. o.-Partie gegen Lok musste Trainer Wurm aber eine bittere Pille schlucken, denn Kapitän Leon Grgic verpasst das Spiel in Kroatien, der Heimat seines Vaters, mit muskulären Problemen. Nach immer wiederkehrenden Transfergerüchten just aus Kroatien (HNK Rijeka soll den fünffachen Youth-League-Schützen am Zettel haben) und einem möglichen kolportierten Wechsel des 19-jährigen U21-Teamstürmers vom ÖFB zum kroatischen Verband wären in Zagreb wohl alle Augen auf das Sturm-Juwel gerichtet gewesen