Wo etwas los ist, wenn die Narren los sind

Eine Gaudi am Sportplatz

Weil die Feuerwehr Neusiedl am See dieses Jahr aufgrund des Umbaus des Feuerwehrhauses den traditionellen Faschingsausklang nicht veranstalten kann, hilft der NSC 1919 aus. Am Sportplatz ist die Fleischerei Karlo mit einem Foodtruck vertreten, es wird Kesselgulasch, Blunzen und Bratwürstel geben. Im beheizten Zelt schenkt das Weingut Thomas Sattler reinen Rebensaft ein, in der ebenso warmen Laube tischt der Kantinenverein auf. Den Ofen wirft DJ FLUX an.