In elf Gemeinden ist die Wahl noch nicht gelaufen

Mehrere Kuverts blieben offen liegen

Wie berichtet, klapperte die Wahlkommission samt Urne bettlägerige Patienten in deren Zimmern ab. Das ist an sich so gewollt, nur gingen in dieser Zeit auch neun Kuverts bei dem im Speisesaal alleine zurückgelassenen Mitglied der Wahlkommission ein. Dieses hätte, so argumentiert das jetzt die FPÖ, die Stimmen manipulieren können. Weil die Freiheitlichen in Klosterneuburg nur zwei Stimmen hinter den Neos liegen, könnte das das Ergebnis – und die Verteilung der Stadträte – verändern.