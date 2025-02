ams-Osram meldet Minus von 785 Millionen Euro

Über 100 Millionen Euro gespart

Das Unternehmen habe Einsparungen von laufenden Kosten in Höhe von 110 Mio. Euro erzielt, wurde betont. „Unser Turnaround ist in vollem Gange. Die Konzentration auf das Kernportfolio in unserem Halbleitergeschäft erweist sich als richtig. Dieses Halbleiter-Kerngeschäft ist im Vergleich zu 2023 um etwa sieben Prozent gewachsen“, so Firmenchef Aldo Kamper.