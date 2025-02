Berater Weger: „So will Guido nicht aufhören!“

Beim „Krone“-Stammtisch in Saalbach hat Spielerberater Mario Weger einen Bogen zwischen Ski-Sport und Fußball geschlagen. Zudem gibt der routinierte Profi Einblicke in das winterliche Sportleben von ManCity-Star Erling Haaland, verrät, welchen guten Freund er zuletzt vermittelt hat und erzählt, wie es Rapid-Profi Guido Burgstaller nach dem brutalen Angriff gegen ihn geht. „So will Guido nicht aufhören“, betont Weger.