Männer stürzten mit Pkw ab und krachten gegen Baum

Gegen 22.45 Uhr ereignete sich der Unfall in Angerberg im Bezirk Kufstein. Der 25-jährige deutsche Lenker, der zwei Begleiter (26) mit an Bord hatte, sei von Wörgl kommend in Richtung Mariastein unterwegs gewesen, als er in einer scharfen Kurve mit dem Auto über den Fahrbahnrand hinausgeriet.