Kevin Stöger: „Hätte es leichter haben können“

Liga-Spitze als Vorbereiter

Als Siebenter sind die Fohlen aktuell auf Europacup-Kurs: „Ich bin ein Fan davon, Ziele nicht nach außen zu tragen. Wir schauen wie zuletzt von Spiel zu Spiel.“ Die Statistiken sprechen auch diese Saison für Stöger: So bereitet er alle 19 Minuten einen Torschuss vor, hält damit den Topwert in der Bundesliga: „Ich glaube, dass ich mit meiner Spielweise sehr wichtig für Gladbach bin.“ Starke Auftritte sind auch in Blickrichtung Play-off zur Nations League wichtig: „Ich bin jedes Mal stolz, wenn ich von Ralf Rangnick einberufen werde, hoffe im März gegen Serbien wieder zum Kader zu zählen.“