Alles über Ursachen, Symptome und Therapien

Erhöhte Cholesterinwerte sind die Hauptursache für Schlaganfall, Herzinfarkt und periphere Gefäßerkrankungen. Aber wieso kann man hohes Cholesterin trotz gesunden Lebensstils haben, wie kann man es senken und welche Maßnahmen machen in welchem Alter am meisten Sinn? Dazu ist Experte Dr. Pedram Kheder aus der Klinik Ottakring zu Gast bei Larissa Putz in „Krone Gesund“ und lässt keine Fragen zum Thema offen.