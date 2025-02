Ortschefin: „Wollte FPÖ-Wähler nicht beleidigen“

Jubel nach der Wahl in Göpfritz an der Wild bei ÖVP-Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun im Bezirk Zwettl. Sie verlor zwar 16 Prozent der Stimmen, konnte aber mit 58 Prozent klar die absolute Mehrheit halten – womit sie nicht gerechnet hatte. Sie stieß auch mit den heimlichen Wahlsiegern der FPÖ, die auf fast 30 Prozent und Platz zwei kam, bereits auf gute Zusammenarbeit an.