Großbrand, Schlagerstar Simone & WM Esel „Sunny“

Ein Großbrand hat in der Nacht auf Freitag im Süden der Stadt Salzburg Hunderte Einsatzkräfte gefordert. Mit vollem Einsatz konnte wahrscheinlich Schlimmeres verhindert werden. Außerdem in der Sendung Simone Stelzer – eine Stimme, die Herzen erobert und den Schlager seit 40 Jahren nicht nur lebt, sondern auch feiert. Heute ist sie bei uns zu Gast und erzählt uns, was hinter ihren Hits steckt. Und: Ein Highlight der WM in ist nicht nur das Skirennen, sondern auch ein tierisches WM-Orakel! Eselmädchen „Sunny“ tippt auf Gut Aiderbichl die Ergebnisse der Skirennen.