Umsatzplus von mehr als neun Prozent bei Bioalpin

Auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr blickt die Erzeugergenossenschaft Bioalpin zurück. Lag der Nettoumsatz im Jahr 2023 noch bei 14,2 Millionen Euro, wuchs er im Vorjahr auf 15,5 Millionen Euro an. „Durch Investitionen in die Produktentwicklung und eine nachhaltige Vertriebsstrategie konnten wir speziell im Bereich der Großküchen und dem Naturkostfachhandel zulegen“, sagt dazu Bioalpin-Obmann Simon Wolf. Er freut sich zudem, dass im Vorjahr erstmals Rollgerste, Mehle, Dunstäpfel, Äpfel, Kirschen sowie Birnen in Großgebinden angeboten werden konnten.