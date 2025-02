Kleinbus in die Raab gestürzt: Schadstoffalarm

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag in Sulz bei Gleisdorf (Bezirk Weiz). Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Lenker eines Kleinbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte direkt neben einer Brücke in die Raab. Dort blieb er im Wasser stecken.