Fix: Rapid holt zwei Offensive zu Transferschluss

Der 29-jährige Kara erzielte für Rapid von 2020 bis 2022 37 Tore in 84 Pflichtspielen. Danach kickte er für Orlando City in der MLS, ehe er im September 2023 zu Samsunspor wechselte. Im vergangenen Herbst kam der Wiener über Kurzeinsätze nicht hinaus, nun will er sich auf gewohntem Terrain wieder in Erinnerung schießen.