Sportwettbewerb: Nach außen hin ein Zeichen setzen

Viele begeisterte Kinder und Jugendliche

Die „Schoool Games“ ist ein Sportwettkampf für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung. In den Sportarten Boccia, Fußball, Tischtennis und Showdown, das ist ein Ballspiel für Sehbehinderte, trafen rund 35 Nachwuchssportler aufeinander und hatten gemeinsam Spaß an der Bewegung. „Ich hab mich so gefreut, dass wir vom Drachenteam im Fussball gewonnen haben. Es ist so cool hier“, ist Niklas (10 Jahre) begeistert.