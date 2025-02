Forschungszukunft ist hierzulande Millionen wert

Über unterschiedliche Ausschreibungen sollen die besten Ideen und innovativsten Forschungsprojekte ausgewählt und gefördert werden. Dabei fließen jeweils knapp 2 Millionen in die Grundlagen- sowie die angewandte Forschung, wobei hier der Fokus auf der Schonung von Ressourcen liegt. Mithilfe des Fördergeldes soll es gelingen, „die Erkenntnisse der Wissenschaft rasch in die Wirtschaft zu übersetzen, um so unsere heimischen Unternehmen zu unterstützen“, hält Pernkopf fest.