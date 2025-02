In Grazer Tiefgarage brannte ein Auto komplett aus

Anwohner der Siedlung in der Neuholdaugasse im Grazer Bezirk Jakomini bemerkten am Donnerstagvormittag die Rauchentwicklung in der Tiefgarage und alarmierten die Feuerwehr. Mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann rückte die Grazer Berufsfeuerwehr aus. Beim Eintreffen war die Tiefgarage bereits völlig verraucht, was zu massiver Sichteinschränkung führte.