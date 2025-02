Mann (24) drohte Transperson mit dem Abschlachten

„Ich habe einfach nicht nachgedacht, war frustriert und übermüdet. Außerdem hatte ich am Abend zuvor einen Streit mit meiner Ex“, versuchte der seit 14 Jahren in Tirol lebende Russe (24) seinen Hass im Internet gegen Transpersonen zu rechtfertigen. „Du gehörst abgeschlachtet“, schrieb er im Juli des Vorjahres unter dem Eintrag eines männlichen Instagram-Nutzers, der auf den Fotos im Netz immer wieder geschminkt und in Frauenkleidern zu sehen ist.