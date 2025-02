Im weiten Land geht‘s jetzt wirklich um die Wurst

Überhaupt habe sich in den letzten Jahren viel geändert, vor allem auch, um sich von billigen Angeboten im Supermarkt abzuheben. In Steiners Geschäft in Sollenau, Bezirk Wiener Neustadt, wird ausschließlich regionales Fleisch verkauft und jede Wurstsorte selbst hergestellt. „Ohne chemischer Zusatzstoffe“, so Steiner. Denn: „Wir produzieren heute das, was wir morgen verkaufen.“