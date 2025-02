Alkolenker rammt Senior: Schreie bei Polizeiposten

Promille-Unfall in der Nacht auf Mittwoch in Hall in Tirol: Direkt neben der Polizeistation wurde ein Fußgänger (65) von einem Auto erfasst. Durch laute Schreie des Verletzten wurden Beamte auf die Kollision aufmerksam und leisteten sofort Erste Hilfe. Brisant: Der Pkw-Lenker war alkoholisiert.