Keine halben Sachen! GAK holt früheren EM-Star

Jetzt, über acht Jahre später, spielt Kleinheisler in Österreich, der heute 30-jährige Mittelfeldmann dockt bei Bundesliga-Aufsteiger GAK als fünfte Verstärkung in diesem Winter an, unterschrieb bis Sommer 2025. „52 Mal hat Laszlo für Ungarns Team gespielt“, war Sportchef Didi Elsneg nach dem absolvierten Med-Check stolz auf den größten Coup seiner Ära, der auch bei den EM-Endrunden 2020 und 2024 im ungarischen Aufgebot stand.