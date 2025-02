Firstfeier im Doppelmayr Quartier am Rieckenbach

Ein völlig neues Kapitel Wolfurter Wirtschaftsgeschichte wird demnächst im Ortsteil Rickenbach aufgeschlagen. Dort wurde bereits 1893 in der damaligen Hammerschmiede das Unternehmen Doppelmayr gegründet. Der Konzern hat seine Zelte aber schon seit längerem abgebrochen und ist ins Gewerbegebiet „Hohe Brücke“ übersiedelt. Die drei Bestandsbauten des Unternehmens – Hammerschmiede, Technikerturm und Lehrwerkstatt – wurden adaptiert. Zusammen mit neun Neubauten bilden diese das neue Quartier, in dem nicht nur Unternehmer ein neues Zuhause finden sollen. So entsteht im Technikerturm ein Ärztehaus, in der Lehrwerkstatt Büroflächen und in der Hammerschmiede eine Geschäftsfläche sowie weitere Büroflächen.