Alaba fällt erneut aus ++ Hayböck vor Karriereende

Die Eröffnung der Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach-Hinterglemm, David Alaba muss einen weiteren Rückschlag verkraften und Michael Hayböck verkündet sein Karriereende – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 4. Februar.