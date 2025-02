Trotz Würgen keine Anzeige wegen Körperverletzung?

Es sind schwere Vorwürfe gegen die Polizei, mit der sich Frau S. bei der „Krone“ meldete. Vor einigen Wochen machte sie auf einer Rodelstrecke in ihrem Heimatort eine deutsche Urlaubergruppe mit zwei frei laufenden Hunden auf die Leinenpflicht aufmerksam. Ihre Tochter (13) und deren Freundin waren zuvor aus Angst vor den Tieren in den Wald geflüchtet. Laut S. entbrannte daraufhin ein heftiger Streit mit den vier Deutschen, wobei sie drohte, die Polizei zu rufen. „Da hat mich einer der Männer am Hals gepackt und gegen mein Auto gedrückt, bis ich keinen Boden mehr gespürt habe.“ Erst, als eine der Frauen eingeschritten ist, habe er von ihr abgelassen.