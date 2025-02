Ronaldo? „Ich hätte eher auf Hollywood getippt“

„Dachte, er steigt in Filmbranche ein“

Dazu kommt sein Wille! So sind Brasilianer wie Ronaldinho oder Neymar sicher talentierter, halten ihr Level aber meist nur drei bis fünf Jahre, Ronaldo prägte zwei Jahrzehnte. Er hat in England, Spanien und Italien Spuren hinterlassen, sich in jeder Liga durchgesetzt. Dass er am Ende seiner Karriere in die Wüste ging, war eine Geldfrage, ich verurteile das nicht. Außerhalb des Platzes hat er weitergeführt, was David Beckham begonnen hat. Mit Parfums, Hotels, Bekleidung ist er allgegenwärtig. Ich hätte ja gedacht, er wechselt nach Los Angeles, steigt als Schauspieler in die Filmbranche ein. Meine schönste persönliche Erinnerung ist trotz späten Gegentors das 2:2 bei der WM 2014 als Co-Trainer mit den USA gegen Portugal.