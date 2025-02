Leerstände, Verkehr: Was läuft schief in Graz?

Also tarnen, täuschen, kaschieren? Entwickelt sich Graz damit nicht zum Potemkinschen Dorf?

Davon sind wir weit entfernt, und im Vergleich stehen wir immer noch gut da. Das Problem ist nämlich kein steirisches, in Deutschland etwa gibt es in den Innenstädten 15 bis 20 Prozent Leerstand, in Graz liegen wir bei vier bis fünf. Das sind andere Dimensionen.