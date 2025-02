Ortskerne: „Gemeinden haben es selbst in der Hand“

Beispiele von Murau über Pischelsdorf bis Kapfenberg

Einige Beispiele: In Murau wurde die mehr als 20 Jahre lang leer stehende, alte Bezirkshauptmannschaft wiederbelebt – mit Gewerbeflächen, der Bücherei, Wohnungen. In Puch bei Weiz zog in ein ehemaliges Gasthaus das Dorfcafé der Familie Hofer. Auch der öffentliche Raum wird gestaltet, etwa der Hauptplatz von Bad Radkersburg oder ein Park in Pischelsdorf. Aktuell verschafft z. B. der Neubau der FH Joanneum im Kapfenberger Zentrum der Stadt neuen Spielraum.