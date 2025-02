Polizei „fahndet“ jetzt nach Stammzellen-Spendern

Einfach und völlig schmerzfrei

Mit einem einfachen Mundhöhlenabstrich ist man nicht nur typisiert, sondern auch als Spender registriert. Im Vorjahr wurden bereits 1156 Spender in den Reihen der Exekutive erfasst. Freitagfrüh haben sich nun Polizeischüler in St. Pölten in den Dienst der guten Sache gestellt, indem sie sich im Rahmen der österreichweiten Kooperation als Stammzellen-Spender typisieren ließen.